Глава Херсонской ОВА Прокудин: поврежден объект критической инфраструктуры

Сообщается, что обстрелу подверглась территория местного завода Фото: REUTERS

Объект критической инфраструктуры из-за взрыва был поврежден в подконтрольном Украине Херсоне. Такое заявление в воскресенье, 20 августа, сделал глава назначенной Украиной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

По его словам, в минувшие сутки было зарегистрировано попадание в объект критической инфраструктуры. Кроме того, как он заявил, обстрелу подверглась территория местного завода.

Напомним, в минувшую субботу, 19 августа, сообщалось, что мощный взрыв прогремел на окраине Киева или в его пригороде. В тот же день сообщалось, что взрывы звучали в ряде регионов на западе Украины.

По данным издание «Зеркало недели», в ночь на субботу, 19 августа, серия сильных взрывов прозвучала в Виннице, Львове и Житомире, а позже появилась информация о взрывах в Хмельницкой области. В Хмельницкой областной военной администрации подтвердили данные о взрывах, призвав жителей региона оставаться в укрытиях.