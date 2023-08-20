ВВС ВСУ сообщили, что истребитель F-16 уже бывал на Украине

ВВС ВСУ утверждают, что истребитель F-16 уже бывал на Украине Фото: REUTERS

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заявил, что американский истребитель F-16 ранее уже бывал в украинском аэропорту, а на данный момент Киев занимается подготовкой взлетно-посадочных полос.

«Самолет F-16 был на Украине. Он садился на наших аэродромах. Мы проводили совместное учения с пилотами F-16. Соответственно, у нас есть опыт эксплуатации самолета F-16», - приводит заявление главы ВВС ВСУ украинское издание УНИАН.

Как заявляет Олещук, в рамках работы по подготовке взлетно-посадочных полос на Украине проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов, а также покрытия полос и строят защитные сооружения.

Напомним, военные эксперты издания Defense News заявили, что эти F-16 не повлияют на ход украинского конфликта, отметив возможности российских систем противовоздушной обороны (ПВО) сбивать их задолго до выхода на огневые рубежи.

Другие специалисты обратили внимание на подготовку пилотов ВСУ. По их словам, им потребуются месяцы перед тем, как использовать эти самолеты.