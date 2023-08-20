Химический концерн «Стирол» пострадал в Горловке при обстреле ВСУ Фото: EAST NEWS

Химический концерн «Стирол» пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщил мэр города Иван Приходько, отметив, что из-за обстрелов была повреждена инфраструктура предприятия.

«В результате вчерашнего обстрела Калининского района Горловки … повреждена инфраструктура государственного унитарного предприятия «Стирол»», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника.

Напомним, пару дней назад, 17 августа, из-за обстрелов шахты имени Скочинского в Донецке пострадал один человек. Как сообщалось, в здании предприятия были выбиты стекла и несколько машин получили повреждения.