Минобороны Венгрии: конфликт на Украине может привести к глобальной конфронтации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Венгрии опасаются, что конфликт на Украине может привести к глобальной конфронтации. Об этом в воскресенье, 20 августа, заявил министр обороны республики Криштоф Салай-Бобровницки.

В ходе своего выступления на торжественной церемонии приведения к присяге новых армейских офицеров в Будапеште глава Минобороны страны сказал, что конфликт на Украине, а также его экономический последствия говорят о том, что в мире складывается новый порядок.

«Мы не можем его предсказать, но мы видим, что этот конфликт может перерасти в глобальную конфронтацию», - цитирует министра ТАСС.

Салай-Бобровницки напомнил, что Венгрия призывает к мирным переговорам на Украине.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что западные страны разрабатывают мирные соглашения, которые не устраивают ни Москву, ни Киев.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что Украина отказывается вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов. Он отметил, что в Москве согласны с тем, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но Россия не может навязывать их проведение.