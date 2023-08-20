Минобороны Тайваня зафиксировало 45 самолетов ВВС Китая вблизи острова

Минобороны Тайваня заметило 45 самолетов ВВС Китая вблизи острова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные Тайваня за минувшие сутки зарегистрировали приближение к острову 45 воздушных судов, а также девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает Министерство обороны Тайваня.

«К 06.00 (01.00 мск) 20 августа вокруг Тайваня были зафиксированы 45 воздушных судов и девять кораблей Народно-освободительной армии Китая», - сказано в сообщении, опубликованном в социальных сетях военного ведомства.

Уточняется, что 27 воздушных судов НОАК пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива, после чего вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) острова. Отмечается, что в их числе были четыре истребителя J-11, девять истребителей SU-30, 12 истребителей J-10, а также один самолет Y-9 и один многоцелевой вертолет Z-9.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что Министерство обороны Китая усилит военную подготовку из-за закупок Тайванем американского оружия. В военном ведомстве такие действия США назвали красной линией в отношениях Пекина и Вашингтона.