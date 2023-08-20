FP: страны Запада переоценили способности Украины противостоять России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли добиться существенного прорыва в наступлении, а главной проблемой стали завышенные ожидания стран Запада. Об этом сообщило издание Foreign Policy.

«При наступлении Киев был вынужден задействовать значительные ресурсы, но это не помогло добиться серьезного прорыва», - сказано в статье.

Журналисты издания отмечают, что главной проблемой Украины стали завышенные ожидания западных стран. По данным Foreign Policy, ВСУ столкнулись с великой державой, какой является Россия и которой были месяцы на то, чтобы создать оборону.

В издании добавили, что страны Запада ошиблись в том, что Украины сможет одержать победу над российской армией лишь с помощью поставляемого киевскому режиму вооружения. США, в свою очередь, допустили ошибку, считая, что смогут осуществлять поставки оружия «в умеренном размере», не спровоцировав таким образом Россию, резюмировали журналисты.

Ранее член палаты представителей конгресса США Энди Харрис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на переговоры по мирному урегулированию конфликта после провала наступления ВСУ.

Президент России Владимир Путин ранее сообщал об отсутствии результатов наступления Вооруженных сил Украины. Тогда же он отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.