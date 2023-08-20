В США пропала без вести соавтор песни Кэти Перри Камила Лейерт-Сегура

В США пропала без вести соавтор песни Кэти Перри Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица, модель и соавтор одной из песен Кэти Перри Камила Лейерт-Сегура пропала без вести в США. Об этом проинформировало издание Sky News.

По данным СМИ, 48-летняя певица переехала из Швеции в Калифорнию, где ее последний раз видели в районе Беверли-Хиллз 29 июня. С тех пор от Лейерт-Сегура нет никаких известий, вместе с певицей также пропали ее автомобиль и кот, отмечает издание. Близкие певицы полагают, что это могло быть похищение.

Лейерт-Сегура является соавтором песни Кэти Перри под названием Walking On Air.

Ранее Кэти Перри оказалась в центре внимания после странного видео с ее концерта, которое быстро стало вирусным в социальных сетях. На нем артистка руками несколько раз открывает глаз, который самопроизвольно закрывается. Видео снял поклонник певицы во время концерта. Кэти Перри отшутилась по этому поводу, нарочно подогревая слухи.

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