Хулиганы переложили камни в надписи у села Сукко в Анапе в ругательство

Правоохранительные органы проводят проверку по факту появившейся в Интернете информации, согласно которой неизвестные переложили буквы в названии села Сукко в ругательное слово. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщила пресс-служба МВД России по городу Анапа.

«По данному факту полицией города-курорта Анапа проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе Главного Управления (ГУ) МВД России по Краснодарскому краю отметили, что такой инцидент зарегистрирован впервые.

Ранее местные жители выложили в Интернет фото ругательства, которое видно практически из каждой точки села. Название села Сукко выложили крупными белыми камнями на склоне горы еще несколько десятилетий назад и это являлось одним из визитных карточек курорта.