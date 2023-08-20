Сербия обеспечит подачу газа из РФ в Венгрию при отказе Украины от транзита Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербия готова обеспечить поставки российского газа в Венгрию, если Украина решит прекратить транзит газа из России в Европу. Такие гарантии дал сербский президент Александр Вучич, во время пребывания с деловым визитом в Будапеште, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Большая часть газа из России поступает в Венгрию через Сербию, и в последние дни мы слышали, что Украина намерена прекратить соглашение с Россией о транзите газа (в Европу). Сегодня президент Сербии ясно дал понять, что если Венгрия захочет увеличить транзит природного газа через Сербию, то Сербия может предоставить необходимые для этого транспортные мощности», - написал Сйиярто в своих соцсетях.

Газ из России предполагается передавать через газопровод «Турецкий поток», который Сийярто назвал гарантией энергетической безопасности Венгрии. Также планируется диверсифицировать потоки газа. Основными направлениями для дополнительных поставок названы Азербайджан и Туркмения.

Ранее KP.RU сообщил, что по мнению аналитиков, уже осенью 2023 года Европу ждёт мощный энергетический кризис.