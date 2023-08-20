Экс-агента ЦРУ Джонсона рассмешили планы Украины начать новое наступление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся, услышав о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать наступление весной 2024 года.

В эфире YouTube-канала Dialogue works у эксперта поинтересовались, как он оценивает готовность Украины к очередной попытке наступления, которая может произойти весной следующего года. Услышав такой вопрос, бывший аналитик рассмеялся.

«Пока Соединенные Штаты финансируют их, они могут сохранять хотя бы видимость действий, но способность украинцев наносить эффективные удары по российский войскам только снижается», - пояснил свою реакцию Джонсон.

Большое число военных ВСУ погибает в ходе конфликта и Украине некем их заменить, уточнил эксперт.

Ранее обозреватель Даниэл Уильямс сообщил, что широкомасштабное наступление украинских войск зашло в тупик из-за их неспособности пробить хорошо подготовленную линию обороны ВС России. Уильямс добавил, что Киев планировал добиться серьезных успехов до начала зимы, однако, судя по текущим темпам наступления, это крайне маловероятно.

Президент России Владимир Путин заявлял об отсутствии результатов наступления ВСУ, которому не помогли ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.