Что случилось за день: главные события 20 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут в распоряжение ВСУ 42 истребителя F-16. Случится это, однако, только после прохождения полного обучения пилотами. Как ранее оценивали в Пентагоне, управлять самолётами украинские лётчики смогут только к лету 2024 года.

Автоматическая космическая станция «Луна-25» добралась до естественного спутника Земли, однако не сумела приземлиться, и разбилась о лунную поверхность. Эксперт в ракетно-космической отрасли Александр Железняков считает, что причиной стала неопытность, ведь Россия 47 лет не отправлялась к Луне.

Тем временем в Белгородской области системы противовоздушной обороны успешно сбили сразу 12 воздушных целей. Вероятно, речь идёт о беспилотниках ВСУ. Все цели были поражены на подлёте к областному центру, городу Белгороду.

В Краснодарском крае же спасатели и волонтёры отряда Liza Alert нашли 8-летнего мальчика, который пропал три дня назад, 17 августа 2023 года. Ребёнок жив и здоров, но где он был обнаружен, и почему не выходил на связь, не уточняется.

Делегация стран ЭКОВАС, которые запланировали вторжение в Нигер ради возвращения власти прозападному президенту Мохамеду Базуму, покинули страну, так как не смогли договориться с новым нигерийским правительством.

Киевские власти готовятся начать эвакуацию 68 населённых пунктов, городов и сёл, расположенных в Харьковской области. Причиной тому называют продвижение российских войск, и риски ударного наступления ВС РФ.