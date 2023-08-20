Посол Бродский: Израиль в 2023 году отказал во въезде лишь 2,5 тыс. украинцев Фото: EAST NEWS

Израиль отказал во въёзде только 2,5 тыс. украинцев из 47 тыс., пытавшихся попасть в страну в 2023 году. Это 5,4% от всех въезжавших в Израиль граждан Украины, заявил посол от Иерусалима в Киеве Михаил Бродский в своих социальных сетях.

«По данным Управления народонаселения и миграции израильского МВД, с начала года было отказано во въезде 5.4% (около 2500 человек) из 47,000 украинских граждан, прибывших в Израиль в 2023 году», - написал посол.

Бродский уточнил, что большинство из тех украинцев, кому отказали в пересечении границы Израиля, были связаны с нелегальной трудовой деятельностью, и в целом намеревались работать в стране «в чёрную».

Ранее KP.RU сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский обратился против Израиля, и намерен отменить безвизовый режим между двумя странами, за якобы «пророссийскую позицию».