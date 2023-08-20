Advance: НАТО вынудит Зеленского сдаться в случае провала наступления Фото: REUTERS

Когда Украина полностью провалит своё наступление, Западу не останется ничего другого, кроме как заставить Владимира Зеленского сдаться, начав мирные переговоры и признав новые территориальные реалии. Такое мнение выразил обозреватель Д. Марьянович в статье для Advance.

«На самом деле, если смотреть с геополитических позиций, Западу сейчас было бы выгодно склонить Украину к прекращению конфликта и к передаче территорий России», - считает Марьянович.

Поводом для таких измышлений стали слова главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена, сказанные им 15 августа 2023 года, о том, что Украина сможет вступить в альянс в случае, если уступит часть территорий России.

По мнению Марьяновича, Украина уже продемонстрировала абсолютную беспомощность в попытках прорвать российскую оборону, к тому же ВС РФ уже активно сами переходят к наступательным действиям. Заставить Зеленского отступить в такой ситуации - единственный оставшийся способ прекратить конфликт.

Ранее KP.RU сообщил, что российские военные успешно отразили сразу восемь атак ВСУ за сутки, только на одном, Запорожском направлении.