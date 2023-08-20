Четверо украинских экспертов МВД погибли, распилив ракету болгаркой Фото: REUTERS

Четверо сотрудников экспертно-криминалистического центра МВД Украины погибли, когда решили распилить боевую часть ракеты болгаркой, а также били по ней молотом. Причины подобных действий не уточняются, сообщило украинское издание «Страна.UA», со ссылкой на источник в ведомстве.

«В результате вчерашней детонации боеприпасов на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве погибли четыре эксперта. Произошла детонация боевой части управляемой ракеты типа "воздух-воздух" Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами центра», - говорится публикации.

Сообщается, что погибшие пытались разобрать ракету при помощи болгарки и молотка, что стало причиной нескольких взрывов в Киеве. Погибли четыре человека, был серьёзно повреждён фасад научного центра, несколько соседних домов и два автомобиля. При этом последствия взрыва ликвидировать не спешат - другие боеприпасы нагрелись из-за пожара, и существует риск повторных взрывов.

Ранее KP.RU сообщил, что 19 августа на окраине Киева прогремел мощный взрыв.