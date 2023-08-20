Автопробег в поддержку России прошёл в германском городе Кельн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На западе Германии, в городе Кельн, состоялся автопробег в поддержку Российской Федерации. Организаторы мероприятия сообщили, что ожидалось участие около тысячи человек на 200 автомобилях, полиция Кельна же заявила, что на акции собралось 40 машин, заявили на телеканале NTV.

По изначальному маршруту автомобили, украшенные флагами России и СССР, должны были проехать недалеко от места, где проходил фестиваль украинской культуры. Из-за этого были усилены меры безопасности, и кельнская полиция также была поднята для обеспечения порядка.

Впрочем, маршрут был изменён незадолго до старта акции, поэтому автопробег состоялся без происшествий. Организатором мероприятия называют известную в Кельне активистку Елену Колбасникову.

Ранее KP.RU сообщил, что во всех крупнейших городах Австралии весной 2023 года прошли массовые акции в поддержку России и спецоперации на Украине.