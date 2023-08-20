Грызлов: Россия ответит всем возможным оружием на любое нападение на Минск Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский посол в Белоруссии Борис Грызлов, беседуя с журналистами белорусского телеканала СТВ, заявил что если любая третья страна атакует Минск - Россия ответит на это всеми возможными типами вооружения, так как нападение на Белоруссию равносильно атаке на Москву.

«Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения», - заявил Грызлов.

Напомним, что президент России Владимир Путин передал Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, для размещения на территории республики, как мера предосторожности в отношении возможной агрессии Евросоюза, или отдельных стран-участниц.

Ранее KP.RU сообщил, что ядерное оружие РФ в Белоруссии вызвало истерику на Западе, и в частности - в США.