Умер Джон Уорнок, один из основателей компании Adobe

Скончался доктор Джон Уорнок, один из основателей компании Adobe Фото: REUTERS

Скончался доктор Джон Уорнок, один из основателей компании Adobe, разрабатывающей программное обеспечение. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте компании, Уорнок умер в своём доме, в окружении членов семьи.

«Его видение и энтузиазм позволили компании Adobe создать такие новаторские разработки, как Illustrator, повсеместно используемый формат файлов PDF, а также Acrobat, Photoshop и Premiere Pro, определив эпоху настольных компьютеров и открыв творческий потенциал и возможности для миллионов людей», - заявили в Adobe.

Компания Adobe была основана в 1982 году Джоном Уорноком и Чарльзом Гешке, коллегой Уорнока, с которым они вместе вышли из компании Xerox. Первым достижением, и по совместительству продуктом новой (на тот момент) компании стал язык описания страниц PostScript. Уорнок получил множество наград за свою карьеру, в том числе ему вручал медаль, во время действия своего президентского срока, Барак Обама.

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