Истребитель F-35 опасно приблизился к российскому Су-35 у границы Сирии Фото: Википедия

Истребитель F-35, принадлежащий так называемой «коалиции», которую возглавляют Соединённые Штаты Америки, опасно сблизился с российским самолётом Су-35, патрулировавшим границу Сирии в районе Эт-Танф. Об этом рассказал замруководителя центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«Девятнадцатого августа, с 11:55 до 12:03 в районе Эт-Танф на высоте около девяти тысяч метров произошло опасное сближение истребителя F-35 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии», - заявил Кулить.

Российские лётчики вовремя заметили угрозу, и предприняли все необходимые для предотвращения столкновения меры. Как отметил контр-адмирал, такие действия «коалиции» провоцируют обострение ситуации в Сирии, и создают предпосылки для авиационных происшествий в регионе.

Также Кулить заявил, что «коалиция» за сутки 16 раз нарушила протокол деконфликтации, запуская беспилотники без согласования с Россией, а самолёты объединения 16 раз нарушили протоколы безопасности.

Ранее KP.RU сообщил, что 17 августа 2023 года произошёл похожий инцидент, когда самолёты «коалиции» сблизились с российскими истребителями.