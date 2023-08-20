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НовостиПолитика20 августа 2023 20:33

Экс-разведчик США Риттер заявил о вине Зеленского в смерти 400 тысяч украинцев

Передача истребителей Киеву также не изменит положение ВСУ
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Экс-разведчик США Риттер заявил о вине Зеленского в смерти 400 тысяч украинцев

Экс-разведчик США Риттер заявил о вине Зеленского в смерти 400 тысяч украинцев

Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский не думает о том, что поставки истребителей не изменят положение ВСУ. Армия Украины несет большие потери на передовой, считает экс-разведчик США Скотт Риттер. Об этом он написал в соцсетях.

По его словам, все переданные истребители будут сбиты в течение месяца. Кроме того, данные поставки создадут только иллюзию безопасности для Киева. Также эксперт добавил, что союзники Украины заставили Зеленского пожертвовать более чем 400 тысячами украинцев "в неуспешном гамбите НАТО".

"Позор вам, вы позволили этому случиться", - заключил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с Нидерландами о поставках 42 истребителей F-16.

Между тем, издание Advance писало о том, что после полного провала украинского наступления, Западу не останется ничего другого, кроме как заставить президента Владимира Зеленского сдаться и начать мирные переговоры с признанием новых территориальных реалий.