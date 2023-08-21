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НовостиВ мире20 августа 2023 21:50

ECOWAS: занятая мятежниками в Нигере позиция делает невозможными переговоры

Вариант военного разрешения конфликта все еще рассматривается Экономическим сообществом стран Западной Африки
Юлия ВАСИЛЬЕВА
ECOWAS: занятая мятежниками позиция в Нигере делает невозможными переговоры

ECOWAS: занятая мятежниками позиция в Нигере делает невозможными переговоры

Фото: REUTERS

Позиция военных мятежников Нигера из Национального совета спасения родины, во главе которой генерал Абдурахман Тчиани, закрывают дверь для проведения мирных переговоров с целью разрешить кризис. Так считает Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), передает телеканал Al Arabiya.

По мнению сообщества, речь военного совета в Нигере закрывает дверь для переговоров. Ранее Тчиани критиковал санкции организации и назвал их "незаконными и бесчеловечными". При этом, любое вмешательство со стороны стран сообщества расценится как оккупация, на что последует ответ.

Между тем, телеканал Al Jazeera со ссылкой на слова комиссара по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абделя Фатау Мусаха сообщил, что применение военного варианта разрешения конфликта в Нигере все еще рассматривается.

"Мы не желаем конфликтовать с народом Нигера, нашей проблемой является военная хунта", - заявил комиссар ECOWAS.

Напомним, 20 августа стало известно, что делегация Экономического сообщества намерена покинуть Нигер после провала переговоров с военными.