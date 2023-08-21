Такер Карлсон заявил, что услышал от Вучича о крахе европейской экономики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный телеведущий США Такер Карлсон рассказал, что во время встречи с сербским президентом Александром Вучичем услышал от него о крахе европейской экономики в результате украинского конфликта.

По словам телеведущего, один из тезисов Вучича гласил, что конфликт на Украине сокрушил экономику Европы. Также Карлсон добавил, что подрыв российского газопровода "Северный поток" негативно сказался на экономике ФРГ. За этим либо напрямую, либо косвенно стоит администрация американского президента Байдена.

"Последствием этого является то, что одна страна НАТО фактически атакует другую страну альянса, что ощущается во всех европейских странах. Это сумасшествие, полное сумасшествие. Данный конфликт вредит всем, возможно, за исключением в долгосрочной перспективе России, а также он усиливает всех, находящихся за пределами Европы – страны Персидского залива, Китай, Турцию", - написал журналист в соцсетях.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что республике предстоит период сильнейшего давления из-за вопроса санкционных ограничений в отношении России.