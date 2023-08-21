Египет планирует увеличить закупки пшеницы из России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В египетском главном управлении по поставкам товаров при министерстве снабжения подтвердили возможность экспортировать российскую пшеницу из Египта в соседние страны. Это возможно будет осуществить в случае создания Москвой глобального логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала.

Как сообщили в управлении, в связи с этим власти Египта могут увеличить закупки пшеницы из России, после чего злаковые культуры будет отправляться в соседние страны.

В Египте считают, что логистический центр станет территорией для хранения и торговли пшеницей не только в рамках страны, но и в арабском регионе, в странах Северной и Восточной Африки.

При этом, ведомство уточнило, что страна как и многие другие импортеры, страдает от роста и колебаний цен на пшеницу в мире, сообщает РИА Новости.

Между тем, агентство Bloomberg сообщало, что Европе и Украине из-за небольших объемов урожая грозит нехватка высококачественной мукомольной пшеницы.