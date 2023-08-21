Экс-разведчик США Риттер: Россия за месяц собьет все передаваемые Киеву F-16 Фото: REUTERS

Бывший разведчик США и инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что все передаваемые Украине истребители F-16 будут сбиты российскими военными за месяц. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

По его словам, передача такого оружия является иллюзией безопасности.

"Это навязано вам теми же людьми, которые заставили вас пожертвовать более 400 тысячами украинцев в неуспешном гамбите НАТО для региональной значимости", - написал эксперт.

Кроме того, Риттер добавил, что передаваемые Украине F-16 из Нидерландов и Дании - это устаревшая и небезопасная по американским и западным стандартам техника. Только 24 истребителя из 42 пригодны для полетов.

Также Скотт Риттер отметил, президент Украины Владимир Зеленский совсем не думает о том, что поставки истребителей не изменят положение ВСУ.