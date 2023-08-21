Экс-разведчик США Риттер: Россия за месяц собьет все передаваемые Киеву F-16
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Бывший разведчик США и инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что все передаваемые Украине истребители F-16 будут сбиты российскими военными за месяц. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
По его словам, передача такого оружия является иллюзией безопасности.
"Это навязано вам теми же людьми, которые заставили вас пожертвовать более 400 тысячами украинцев в неуспешном гамбите НАТО для региональной значимости", - написал эксперт.
Кроме того, Риттер добавил, что передаваемые Украине F-16 из Нидерландов и Дании - это устаревшая и небезопасная по американским и западным стандартам техника. Только 24 истребителя из 42 пригодны для полетов.
Также Скотт Риттер отметил, президент Украины Владимир Зеленский совсем не думает о том, что поставки истребителей не изменят положение ВСУ.