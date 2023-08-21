Прощание с народным артистом РФ Игорем Ясуловичем пройдет в Москве 22 августа. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Прощание с народным артистом России Игорем Ясуловичем состоится во вторник, 22 августа, в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Как сообщили в театре, церемония прощания пройдет с 11:00 до 13:00 мск.

"Отпевание пройдет в 14:30 в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове", - отметила собеседница агентства.

В понедельник также появится информация о том, как и где пройдут похороны, добавила собеседница.

Напомним, о смерти народного артиста России Игоря Ясуловича стало известно в субботу, 19 августа. Об этом сообщили в Российском институте театрального искусства. Карьера Ясуловича насчитывает более 320 ролей, первой из которых стала роль в кинокартине "Девять дней одного года". С 1994 года Игорь Ясулович играл в Московском Театр юного зрителя.