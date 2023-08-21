Политик Филиппо заявил, что Нидерланды откажутся поставлять F-16 Украине

Gолитик Филиппо заявил, что Нидерланды откажутся поставлять F-16 Украине Фото: REUTERS

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что Нидерланды, возможно не смогут поставить Киеву истребители F-16 Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По словам Филиппо, поставить Украине истребители пообещал премьер-министр Марк Рютте, однако он уходит в отставку.

"На досрочных парламентских выборах 22 ноября 2023 года "Партия свободы" победит его партию! Они выберут мир и оставят истребители F-16 себе!" - отметил политик.

Напомним, 20 августа 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с Нидерландами о поставках 42 истребителей F-16. Вооружение Киев должен получить сразу после обучения своих пилотов, уточнял Зеленский.

Ранее экс-разведчик США и инспектор ООН Скотт Риттер говорил о том, что все передаваемые Украине истребители F-16 за месяц будут сбиты российскими военными.