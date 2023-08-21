"Прогресс МС-22" покинул МКС, чтобы освободить место для нового корабля. Фото: пресс-служба Роскосмоса

Грузовой корабль "МС-22" покинул служебный модуль "Звезда" для освобождения места для другого грузового корабля. Об этом сообщили в госкорпорации Роскосмос. с

Как сообщили в организации, в 05:58 мск включатся двигатели на торможение. После этого корабль сойдет с орбиты и попадет в плотные атмосферные слои. Большая часть судна сгорит в атмосфере, а несгораемые конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана.

Сам грузовой корабль находился на международной космической станции с 11 февраля 2023 года. С его помощью на станцию было доставлено более 2,5 тонн грузов. На его место притыкается новый грузовой корабль "Прогресс МС-24". Его запустят 23 августа с космодрома Байконур.

Между тем, 5 августа 2023 года российский грузовой корабль "Прогресс МС-22" смог спасти МКС от возможного столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили в госкорпорации Роскосмос.