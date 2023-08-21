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НовостиПолитика21 августа 2023 3:34

Экс-разведчик США Шаффер: конфликт НАТО с Россией подтвердит правоту Путина

Тони Шаффер считает, что НАТО ничего не остается, кроме как подтолкнуть Киев к переговорам
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Экс-разведчик США Шаффер: конфликт НАТО с Россией подтвердит правоту Путина

Экс-разведчик США Шаффер: конфликт НАТО с Россией подтвердит правоту Путина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В украинском конфликте НАТО попала в ситуацию, когда любое действие альянса доказывает правоту российского президента Владимира Путина. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

По словам Шаффера, если альянс хотя бы рассмотрит идею о нападении на РФ, то это докажет правоту Владимира Путина, а это беспроигрышная ситуация для НАТО.

"Они пытаются быть более агрессивными, что доказывает точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину, что тоже доказывает точку зрения Путина. Они ничего не могут сделать, кроме как признать, что должны подтолкнуть Киев к переговорам", - отметил эксперт.

Также он пояснил, что многие страны поддерживают сторону России в конфликте на Украине. В мире НАТО зачастую рассматривается как агрессор, заключил Шаффер.

Ранее обозреватель издания Telegraph Ричард Кемп заявил, что Североатлантический альянс уже не верит в победу Украины в конфликте.