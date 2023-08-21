Что произошло в ночь на 21 августа

Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ Фото: REUTERS

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в обращении к нации заявил о том, что страны-участницы БРИКС, в числе которых Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, могут заметно изменить ситуацию в мировой экономике и международных отношениях.

В МИД Китая тем временем заявили о поддержке Пекином процесса расширения БРИКС. Также КНР приветствует скорейшее вступление в организацию новых партнеров.

Египетские власти подтвердили возможность экспорта российской пшеницы в соседние с Египтом страны. Это возможно будет осуществить в случае создания РФ глобального логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала.

В одном из торговых центров на востоке Москвы на Свободном проспекте было найдено тело недоношенного ребенка. О произошедшем рассказали в московской прокуратуре. Личность матери младенца также установлена. 27-летняя женщина находятся в медучреждении.

В Воронежской области в Панинском районе из-за очага сибирской язвы введен режим ЧС. Как сообщили местные власти, режим чрезвычайной ситуации будет действовать до 16 ноября 2023 года включительно. На участке введены ограничения по ввозу и убою животных.