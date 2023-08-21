Audi и BMW вслед за Mercedes ограничили доступ к своим ПО для российских дилеров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автоконцерны BMW и Audi приняли решение ограничить доступ к своему программному обеспечению для российских дилеров. Об этом пишут «Известия».

Теперь владельцы автомобилей этих марок не смогут получить доступ к истории техобслуживания. Кроме того, недоступными стали новые версии прошивок авто.

Как передает издание, на данный момент сервисы пытаются найти выход из такой ситуации. В том числе, некоторые центры получают запрещенное программное обеспечение по неким «альтернативным каналам», а другие занялись созданием собственных программ.

Напомним, 14 августа этого года Mercedes-Benz отключил дилеров в России от своего программного обеспечения. Как сообщали в пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz в России «МБ рус», у них больше нет дополнительных возможностей для проверки, а также проведения сервисных мероприятий. Кроме того, предупредили, что это может привести к росту сроков ремонта.