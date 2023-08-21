Аэропорт Внуково заявил о введении ограничений на прием и выпуск самолетов Фото: Иван ВИСЛОВ

Аэропорт Внуково в Москве заявил, что утром в понедельник, 21 августа, были введены ограничительные меры на прием и выпуск самолетов, а часть рейсов перенаправили в другие аэропорты.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в аэропорту Внуково.

Напомним, утром в понедельник, 21 августа, Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили в Московской области украинский беспилотник, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).