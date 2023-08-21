Бывший пленный рассказал о вымогательствах со стороны СБУ Фото: REUTERS

Освобожденный из украинского плена российский военнослужащий Виктор Раидин сообщил, что сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) занимаются вымогательством.

«Говорю: «Мам, я нахожусь в плену, тебе сейчас скинут номер счета, обратись к Данилу, моему другу, он тебе подскажет, что куда перевести, если ты не скинешь деньги - меня убьют»», - приводит РИА Новости заявление военнопленного, который уточнил, что сказал это, как ему говорил сказать сотрудник СБУ.

Российский военнослужащий заявил, что после этого разговора его мать позвонила другу, который рассказал о произошедшем в правоохранительные органы и предупредил ее, что нельзя переводить денежные средства.

Раидин также заявил о случаях, когда родственники переводили денежные средства, однако ничего не менялось. Как он уточнил, жена его товарища отправила деньги, однако он все еще остается в плену. Военный также заявил об избиениях военнопленных.

Напомним, накануне украинский военный Станислав Краевский сообщил, что боялся попасть в российский плен, не ожидая того, что врачи в России сделают все возможное, чтобы спасти его ногу, ранение в которую тот получил в боях под Угледаром.