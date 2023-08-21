Российские военные сообщили об уничтожении американских БМП Bradley Фото: REUTERS

Военные из 71-го гвардейского мотострелкового полка Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации сообщили о сожженных американских боевых машинах пехоты (БМП) Bradley на Запорожском направлении.

Как сообщил командир роты с позывным Админ, американские боевые машины смогли доехать до российских окопов, поэтому пехоте пришлось уничтожать эти БМП при помощи ручных противотанковых гранатометов (РПГ).

«Нас призвали, на полигоне обучили, мы на позиции зашли и достойно держимся. Встретили врага», - заявил военный с позывным «Муха».

Боец с позывным «Монах» заявил, что расчеты управляемых РПГ на 90% сжигали технику украинских войск. «Артиллерия очень сильно помогала, саперы наши», - приводит РИА Новости заявление бойца военнослужащего.

Напомним, в начале августа этого года российская военная авиация уничтожила несколько БМП, в том числе Bradley, а также бронетранспортер и танк Leopard в районе Работино.