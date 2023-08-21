Global Times: ВСУ недостаточно сильны для фронтального прорыва позиций РФ

Армия Украины недостаточно сильна для фронтального прорыва линии обороны РФ Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают достаточной мощью для фронтального прорыва российских позиций в зоне проведения спецоперации. Такое мнение выразил сотрудник Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн в материале Global Times.

По словам Цуй Хэна, учитывая отсутствие военного потенциала ВСУ, Киев будет пытаться обойти зону обороны, благодаря которой ВС России обезопасили ключевые пункты РФ от украинских атак.

Эксперт также выразил мнение, что в украинском конфликте начался этап, когда стороны делают ставку на "взаимное истощение".

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