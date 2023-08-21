В США заявили о «закате» 40-летнего экономического бума в Китае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономический рост Китая, который длился около 40 лет, резко замедлился и рискует перейти в затяжную стагнацию из-за закредитованности, а также разрушения отношений с западными странами. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечается в статье, экономическая модель, которая вывела Китай в статус великой державы, оказалась сломанной, а повсюду наблюдаются признаки бедствия.

Отмечается, что китайская экономика столкнулась с неблагоприятной демографической ситуацией, а также «увеличивающимся разрывом» с Вашингтоном и его партнерами, что ставит иностранные инвестиции в КНР под угрозу.

«Это может быть не просто период экономической слабости, а закат долгой эпохи», - говорится в публикации.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), рост ВВП Китая в скором времени составит менее 4%, что меньше половины показателя за последние сорок лет.

Напомним, на прошлой неделе, 11 августа, Росстат сообщил об ускорении роста ВВП России до 4,9% во втором квартале 2023 года, что произошло сразу после снижения этого показателя на 1,8% в первом квартале.