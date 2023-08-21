Пенсионерку в Приморье похитили и обманом лишили 2 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Большой Камень в Приморском крае было возбуждено уголовное дело по факту похищения пенсионерки и кражи у нее 2 млн рублей. Об этом сообщили в управлении СК по Приморскому краю.

Как заявили в СК, в минувшую пятницу, 18 августа, поступило сообщение от девушки о том, что ее 75-летняя бабушка покинула квартиру в Большом Камне, а место ее нахождения на данный момент неизвестно.

По словам девушки, на телефон позвонил незнакомый мужчина, заявивший, что пенсионерка находится под контролем у него и за денежную сумму в размере 3 млн рублей назовет место ее нахождения.

По версии следствия, в среду, 16 августа, неизвестный мужчина позвонил пенсионерке на стационарный телефон, представившись сотрудником правоохранительных органов. Он заявил о том, что ее родственники стараются завладеть находящимися на ее счете средствами, предложив ей перевести 2 млн рублей на его счет, что она и сделала.

Через некоторое время злоумышленники вызвали для женщины такси, на котором ее вывезли в Уссурийск, где позже ее обнаружили правоохранительные органы.

Было возбуждено уголовное дело о похищении человека. Похитителю грозит тюремное заключение на срок до 12 лет. Сообщается, что на данный момент СК продолжает расследование дела, выясняя все обстоятельства произошедшего, а также допрашивает свидетелей.