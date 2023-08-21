Цены на газ в Европе подскочили на 18% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на лондонской бирже ICE 21 августа цены на газ в Европе выросли на 18 процентов. Стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу хаба TTF доходила до отметки в 489 долларов за тысячу кубов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Позже цена немного скорректировалась и на данный момент составляет 460 долларов за тысячу кубометров. Даже несмотря на подорожание, цена на топливо все еще ниже, чем в августе 2022 года.

Напомним, что 15 августа в ходе торгов на лондонской бирже ICE цена на газ выросла с 391,7 до 451,9 доллара за кубометр.

На фоне этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто критикует Евросоюз за антироссийские санкции, которые он считает ошибкой на фоне падения экономики во всех европейских странах. Орбан считает, что ЕС совершил большую ошибку, отрезав себя от России