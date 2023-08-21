В штате Невада объявлен режим ЧС из-за приближающегося урагана «Хилари» Фото: REUTERS

В американском штате Невада введен режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающегося урагана «Хилари». О введении режима ЧС объявил губернатор штата Джо Ломбардо в своем аккаунте в социальной сети X.

— Сегодня я объявляю чрезвычайное положение в связи с неизбежными последствиями, с которыми столкнется весь штат после урагана «Хилари», — говорится в публикации.

Глава штата также подчеркнул, что в Неваде будут находиться сто военнослужащих Национальной гвардии Соединенных Штатов, которые будут реагировать на ураган на юге Невады, где ожидаются наиболее сильные последствия от наводнений.

Ранее стало известно, что режим ЧС был введен в административном центре Аляски из-за наводнения. Местная администрация сообщила, что минимум два дома ушли под воду, а жителям рекомендовали держаться подальше от реки, поскольку береговая линия была неустойчивой.