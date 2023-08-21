Российские войска заняли порядка трех опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении

Денис Пушилин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска заняли около трех опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республики (ДНР). Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности (врио) главы республики Денис Пушилин.

«Что касается Авдеевского направления, порядка трех опорных пунктов противника были заняты нашими подразделениями в направлении населенного пункта Новокалиново», - заявил врио главы республики в эфире телеканала «Россия 24», отметив, что каких-либо существенных изменений на Марьинском направлении нет.

Напомним, как писал сайт KP.RU, Пушилин также заявил о попытках украинских войск закрепиться в населенных пунктах на участника Старомайорское и Урожайное на Донецком направлении, отметив, что эти два населенных пункта находятся в серой зоне.