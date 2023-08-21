Умер Лев Васильев, создатель и первый гендиректор КамАЗа

Лев Васильев. Фото: ПАО Камаз @ Vk

На 99-м году жизни умер Лев Васильев, создатель и первый генеральный директор компании «КамАЗ». О его смерти сообщили власти Татарстана. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Лев Васильев за свои труды был удостоен звания Героя Социалистического труда. Он руководил «КамАЗом» 12 лет и в то же время был в должности министра автомобильной промышленности. За период его работы коллектив компании обеспечил координацию деятельности около ста научно-исследовательских и проектных институтов.

Напомним, что ранее стало известно о смерти Игоря Ясуловича, народного артиста России. Известного артиста не стало на 81-м году жизни. Причиной смерти Ясуловича стали серьезные осложнения во внутренних органах после переливания крови. Артиста ввели в медикаментозную кому еще в конце июля, а смерть наступила 19 августа.