Губернатор Шапша: в Калужской области сбили беспилотник, пострадавших нет Фото: REUTERS

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что 21 августа на территории региона был сбит вражеский беспилотник. По предварительным данным, пострадавших нет.

“Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет”, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее Минобороны России сообщало о втором украинском беспилотнике, который был обнаружен и сбит российскими системами ПВО в Московской области утром 21 августа.

Из-за очередной атаки киевского режима по мирным городам 45 пассажирских рейсов и два грузовых перенаправили из Москвы на запасные аэропорты, расположенные в Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге.

Глава "Фонда наследия" Кевин Робертс отмечал, что подобные атаки Украины показывают, что именно киевский режим является агрессором в текущем конфликте и призвал страны отказаться от военной помощи ВСУ.