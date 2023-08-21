Губернатор Голубев объяснил громкий звук в Ростове выходом самолета на сверхзвук

Губернатор Голубев: военные сообщили о переходе самолетов на сверхзвук под Ростовом-на-Дону Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал сообщения о неизвестных хлопках в Ростове-на-Дону. По его данным, самолеты ВКС России перешли “на сверхзвук”, с чем и связаны громкие звуки над городом.

“В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие”, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее Голубев сообщал, что 20 августа киевский режим совершил атаку по столице региона при помощи беспилотников. БПЛА противника был успешно обезврежен системами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений в результате этого инцидента не было.

Также 21 августа вражеский беспилотник был сбит над Калужской областью. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что разрушений и пострадавших нет.