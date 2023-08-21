Guardian: убившая 7 младенцев в Британии медсестра могла навредить другим детям Фото: REUTERS

Британская экс-медсестра Люси Летби, убившая семерых младенцев, могла причинить вред еще десяткам новорожденных во время работы в больницах на северо-западе Англии. Об этом рассказали в издании Guardian со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

— Полиция считает, что Люси Летби, медсестра, осужденная за убийство семи младенцев, могла причинить вред еще десяткам детей в двух больницах на северо-западе Англии, — говорится в публикации.

Следователи смогли выявить примерно 30 младенцев, которые пострадали от «подозрительных инцидентов» в больнице города Честер. Все они пострадали в момент, когда подозреваемая работала в медучреждении. Также сейчас изучаются медицинские карты детей в больнице Ливерпуля, где подозреваемая также работала.

Люси Летби признали виновной в убийстве семи новорожденных и еще шести покушениях на убийство детей в больнице Честера за время работы с июня 2015 по июнь 2016 года. Суд вынес вердикт 18 августа, однако приговор ей должны огласить 21 августа.

Напомним, что медсестру-убийцу арестовали еще в июне 2019 года. В тот момент ее подозревали в убийстве 17 младенцев, а еще 16 были пострадавшими, которых удалось спасти.