Балицкий: ВСУ потеряли более 130 военнослужащих на Запорожском направлении

На Запорожье сообщили, что ВСУ за сутки потеряли более 130 военнослужащих Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 130 военнослужащих на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

За сутки потери ВСУ составили 133 человека, а также четыре артиллерийских орудия и четыре миномета, сообщил Балицкий.

"Продолжаем находиться на связи с нашими ребятами, оборону держат, наносят существенный урон противнику, которого каждый день бросают на убой", — отметил врио губернатора Запорожской области.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ВС России при поддержке артиллерии за минувшие сутки отразили восемь атак ВСУ на Запорожье.

Балицкий также рассказал, что два батальона ВСУ в составе почти 500 человек отказались от участия в наступательных действиях на Запорожском направлении из-за морально-психологического состояния.