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НовостиПроисшествия21 августа 2023 8:53

Сбитый под Истрой беспилотник упал неподалеку от дома Маргариты Симоньян

Беспилотник упал на соседней с ее домом улице
Роман ПОЛОСИКОВ
Сбитый под Истрой беспилотник упал неподалеку от дома Маргариты Симоньян

Сбитый под Истрой беспилотник упал неподалеку от дома Маргариты Симоньян

Фото: из соцсетей

Сбитый утром 21 августа в Истринском районе Московской области украинский беспилотник, упал неподалеку от дома главреда медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

— Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Министерство обороны РФ рассказало о пресечении атаки украинского БПЛА, который удалось уничтожить в Истринском районе. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что дрон пытался подлететь к столице. В результате происшествия никто не пострадал, никаких разрушений не было.

Также стало известно, что российская система радиоэлектронной борьбы подавила еще один украинский беспилотник в Московской области. БПЛА упал в районе села Покровское в Рузском районе.