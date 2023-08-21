Сбитый под Истрой беспилотник упал неподалеку от дома Маргариты Симоньян Фото: из соцсетей

Сбитый утром 21 августа в Истринском районе Московской области украинский беспилотник, упал неподалеку от дома главреда медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

— Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Министерство обороны РФ рассказало о пресечении атаки украинского БПЛА, который удалось уничтожить в Истринском районе. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что дрон пытался подлететь к столице. В результате происшествия никто не пострадал, никаких разрушений не было.

Также стало известно, что российская система радиоэлектронной борьбы подавила еще один украинский беспилотник в Московской области. БПЛА упал в районе села Покровское в Рузском районе.