Пропавшую в Петербурге двухлетнюю девочку нашли живой и невредимой Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Двухлетнюю девочку, пропавшую вечером 20 августа в Санкт-Петербурге, нашли живой. Днем ранее волонтеры “ЛизаАлерт” сообщили о пропаже ребенка, мать которого была вынуждена оставить девочку со своим “бойфрендом” из-за того, что попала в больницу.

“Мужчина вместе с ребенком пошел выпивать к приятелю на станцию техобслуживания на улице Стасовой, 14. Оказалось, что девочка осталась там ночевать. Утром 21 августа ее нашли в компании собутыльника парня матери”, — уточняет “КП-Петербург” со ссылкой на уголовный розыск Красногвардейского района.

Отмечается, что семья не состоит на учете в органах опеки, а ребенку просто не очень повезло с другом его матери. В данный момент сотрудники полиции проводят беседу с загулявшим опекуном.

Напомним, недавно нерадивая мать решила избавиться от своего новорожденного сына и выкинула в кусты в садоводстве «Металлург» в Ленобласти. Мальчика смогли спасти благодаря внимательности случайного прохожего, сейчас его здоровью ничего не угрожает.