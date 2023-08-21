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НовостиЗвезды21 августа 2023 8:56

Похороны Андрея Николаева пройдут на Введенском кладбище 23 августа

Андрей Николаев был кремирован после церемонии прощания
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Похороны Андрея Николаева пройдут на Введенском кладбище 23 августа

Похороны Андрея Николаева пройдут на Введенском кладбище 23 августа

Фото: Мария РЕМИЗОВА

Похороны народного артиста РСФСР, артиста цирка Андрея Николаева, который более известен зрителям как клоун Андрюша, пройдут в среду, 18 августа, на Введенском кладбище в Москве. Об этом сообщила пресс-служба «Росгосцирк», уточнив, что артист был кремирован.

«Кремировали Николаева в день прощания, рассказали в пресс-службе - 23 августа в 12 часов на Введенском кладбище захоронят», — приводит ТАСС заявление пресс-службы «Росгосцирк».

Напомним, Андрей Николаев умер 14 августа 2023 года в возраст 85 лет в Боткинской больнице. Как писал сайт KP.RU, прощание с артистом прошло утром в пятницу, 18 августа, в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.

Андрей Николаев стал единственным в Советском Союзе обладателем мировой награды «Золотая маска Грока», которая носит имя швейцарского артиста Шарля Веттаха – известного миру как «король клоунов».