Похороны Андрея Николаева пройдут на Введенском кладбище 23 августа Фото: Мария РЕМИЗОВА

Похороны народного артиста РСФСР, артиста цирка Андрея Николаева, который более известен зрителям как клоун Андрюша, пройдут в среду, 18 августа, на Введенском кладбище в Москве. Об этом сообщила пресс-служба «Росгосцирк», уточнив, что артист был кремирован.

«Кремировали Николаева в день прощания, рассказали в пресс-службе - 23 августа в 12 часов на Введенском кладбище захоронят», — приводит ТАСС заявление пресс-службы «Росгосцирк».

Напомним, Андрей Николаев умер 14 августа 2023 года в возраст 85 лет в Боткинской больнице. Как писал сайт KP.RU, прощание с артистом прошло утром в пятницу, 18 августа, в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.

Андрей Николаев стал единственным в Советском Союзе обладателем мировой награды «Золотая маска Грока», которая носит имя швейцарского артиста Шарля Веттаха – известного миру как «король клоунов».