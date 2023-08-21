Кабмин Японии утвердит сроки начала слива воды с АЭС "Фукусима-1"

Власти Японии планируют 22 августа утвердить сроки начала слива воды с АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Японии планируют во вторник, 22 августа, утвердить сроки слива воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура на пресс-конференции в Токио.

Нисимура сообщил, что 22 августа состоится заседание профильных министров Японии, в рамках которого состоится обсуждение мер по обеспечению безопасности в ходе слива очищенной от радиации воды. Кроме того, будет затронута тема противодействия недостоверной информации.

"На основании результатов этой дискуссии мы намерены утвердить сроки начала сброса", — заявил японский министр.

Напомним, в июле МАГАТЭ представило общественности доклад, согласно которому планы Японии о сливе воды с АЭС "Фукусима-1" соответствуют международным стандартам. По мнению гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, вода незначительно повлияет на жителей и экосистему Японии.

В МИД Китая, в свою очередь, не одобряют действия японский властей в отношении АЭС. Так, официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь предложил всем уверенным в безопасности воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" испробовать ее.