Глава Амурской области поручил организовать конкурс среди школьных кафе

Губернатор Василий Орлов поручил провести конкурс среди школьных кафе Приамурья. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Глава Амурской области Василий Орлов поручил провести среди школьных кафе конкурс на звание лучшего. Губернатор 21 августа побывал в средней школе №1 Белогорска, где сейчас идет ремонт. Осматривая школьное кафе, руководитель Приамурья рассказал о новых точках питания, которые откроются с 1 сентября.

«С 1 сентября в области откроется 23 школьных кафе, на них из областного бюджета мы направили 34 миллиона рублей. В следующем году откроем ещё 29, всего по пятилетней программе до 2026 года во всех муниципалитетах региона будут работать таких 138 кафе», - сообщил Василий Орлов.

Глава региона предложил устроить между школьными кафе соревнование, победитель которого получит финансирование из областного бюджета.

«Среди школьных кафе области надо организовать конкурс на звание лучшего, победителю можно выделить финансирование на дальнейшее развитие кафе. Минобру поручаю проработать условия конкурса, разделить номинации в зависимости от размеров школ и численности учеников. Состязание будет стимулировать руководство школ, чтобы сделать свои кафе лучше», - отметил глава Амурской области.

После ремонта интерьер кафе белогорской школы №1 полностью обновится. Сейчас строители монтируют потолок и систему освещения. Для обеденного зала приобрели новую мебель, здесь также появится зона коворкинга. На покупку диванов и предметов интерьера бюджет города выделил дополнительные средства.

В новом учебном году все ученики начальных классов Приамурья продолжат питаться бесплатно. Бесплатное питание также будут получать школьники с ограниченными возможностями здоровья, ребята из многодетных семей, дети военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов.

На организацию школьного питания в Амурской области выделяется свыше 786 миллионов рублей. В регионе активно обновляются школьные кафе, повара проходят переобучение. В Приамурье принят стандарт питания, включающий 24 разнообразных меню. По словам экспертов, благодаря улучшению качества еды и переоборудованию школьных столовых в регионе значительно снизилась заболеваемость гастритами у детей.