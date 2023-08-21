Заболевший сибирской язвой житель Воронежа госпитализирован Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заболевший сибирской язвой житель Воронежской области в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в инфекционный центр больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 8 в Воронеже. Об этом в понедельник, 21 августа, заявили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

В сообщении отметили, что медицинские работники готовы к приему заболевших, а также подчеркнули, что для этого имеется запас лекарств и коек.

«Пациент проходит лечение в инфекционном центре при БСМП № 8. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Система здравоохранения Воронежской области готова к оказанию медицинской помощи пациентам с данным диагнозом», - приводит ТАСС заявление департамента.

Напомним, в Панинском районе Воронежской области из-за очага сибирской язвы был введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в районной администрации, режим ЧС будет действовать до 16 ноября 2023 года включительно.