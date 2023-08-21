Умер Алексей Шулин, ведущий артист Московского театра "Эрмитаж"

Умер актер Алексей Шулин Фото: кадр из фильма

Умер заслуженный артист России, ведущий актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин. Ему было 55 лет. Смерть артиста подтвердил ТАСС художественный руководитель театра Михаил Левитин.

Шулин ушел из жизни поздно вечером в понедельник, 20 августа. "Он умер после тяжелой болезни, с которой очень мужественно боролся несколько лет", - сообщил Левитин.

Прощание с актером Алексеем Шулиным состоится в среду, 23 августа.

Напомним, Шулин работал в московском театре "Эрмитаж" с 2007 года. Он выступал в таких спектаклях, как "Моя старшая сестра", "Изверг", "Дон Кихот", "Кураж", "Лир король", "Зойкина квартира" и "Судьба барабанщика".

Шулин также снимался в кино. Он сыграл адвоката в "Блудном сыне", Пантелеева в фильме "Морской узел", а также Леонида в сериале "Склифосовский".

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